iltra2

LOZZA – Lunedì 19 maggio alle 12, presso il cimitero di Lozza, si terrà una cerimonia commemorativa per l’inaugurazione di un cippo in onore di Augusto Covalero, partigiano fucilato dalle truppe fasciste durante la Resistenza. L’iniziativa, promossa dal Comune di Lozza in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) e i gruppi Alpini dei due comuni, rappresenta un importante momento di riflessione sulla lotta per la libertà e sulla memoria del sacrificio di chi ha contribuito alla liberazione dell’Italia.

Alla cerimonia prenderanno parte le autorità locali e le rappresentanze scolastiche di Lozza e Castiglione Olona, con l’intento di coinvolgere anche le nuove generazioni nella memoria dei valori fondanti della democrazia.

Un’occasione per rendere omaggio non solo ad Augusto Covalero, ma a tutti i caduti della Resistenza, riaffermando l’impegno civile e il rispetto per la memoria storica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

17052025