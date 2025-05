Politica

SARONNO – “Stigmatizzo con forza quanto accaduto ieri a Saronno, dove esponenti del Partito Democratico, a pochi giorni dal voto, hanno scelto di fare campagna elettorale davanti a una struttura sanitaria pubblica, la Casa di Comunità, con tanto di conferenza stampa proprio davanti ai tabelloni informativi. Un gesto grave, scorretto e inaccettabile che strumentalizza la sanità pubblica per fini politici”. Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia.

“È evidente – prosegue Monti – che nel centrosinistra regna l’agitazione. La paura di perdere Saronno è palpabile. Invece di parlare con chiarezza ai cittadini, scelgono scenografie istituzionali per mascherare un vuoto di contenuti e risultati. Ricordo che durante gli anni di amministrazione del centrosinistra a Saronno sono riusciti solo a mettere a rischio 3 milioni di euro di fondi del PNRR, mentre il nostro impegno come Lega e centrodestra ha portato oltre 20 milioni di euro di investimenti, il potenziamento dell’ospedale e un forte piano di assunzioni già presentato pubblicamente”.

“Credo che i cittadini di Saronno meritino serietà e rispetto delle istituzioni, non passerelle elettorali nei luoghi della sanità. Questo episodio, se mai ce ne fosse stato bisogno, mostra quanto il centrosinistra sia preoccupato dal consenso crescente attorno al nostro candidato sindaco, Azzi, e dalla voglia di cambiamento che si respira in città” conclude Monti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09