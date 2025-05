Cronaca

ORIGGIO – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Origgio, dove un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo viale Europa. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava, provenendo da viale Umbria, si è schiantata contro un lato del sottopasso.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, un’automedica, i vigili del fuoco di Saronno e la polizia locale. Il conducente, cosciente ma molto scosso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano per accertamenti. Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la carreggiata, resa scivolosa dall’olio fuoriuscito dal motore. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente: non si esclude un malore improvviso o un guasto meccanico.

(foto archivio: mezzi di soccorso in occasione di un precedente intervento per un incidente stradale)

17052025