SARONNO – “Il Ministro Salvini dice che non siamo in Urss e che quindi non vede perché deve essere vietato il ritrovo di Remigration Summit che pare si terrà a poca distanza da Saronno, a Gallarate. La questione è semplicissima: l’Italia è un Paese democratico che non può tollerare chi è portatore di messaggi intolleranti e razzisti. Non è, come scrive il leader della Lega, libertà di espressione”.

Sono le parole della candidata Ilaria Pagani che interroga direttamente Rienzo Azzi numero uno della coalizione del centrodestra unito: “La libertà di espressione ha dei limiti. E il primo limite è posto verso chi è portatore e fomentatore di messaggi di odio. Ieri con i candidati di T@S ho avuto un emozionante incontro con Ivonne Trebbi, novantasettenne partigiana a cui dobbiamo – a lei e a tutti quanti hanno reso possibile questo – il ritorno alla libertà e alla democrazia del nostro Paese. Ministro Salvini non si gioca sul fuoco come pare stia facendo il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani. Chiedo a Rienzo Azzi e alla coalizione che lo sostiene di condannare in maniera ferma e vibrata questo indegno raduno. Il silenzio su queste vicende non deve esserci e la condanna della città di Saronno deve essere corale”.

