Cronaca

ROVELLO PORRO – Paura nel pomeriggio di ieri in via Vanni Rossi, a Rovello Porro, dove una donna di 80 anni è rimasta ferita a seguito di una caduta dalla bicicletta. L’allarme è scattato alle 15.30. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, attivata dalla centrale operativa Areu. Allertati anche i carabinieri della ompagnia di Cantù per i rilievi del caso.

Dopo le prime cure sul posto, l’anziana è stata trasportata all’ospedale di Saronno. Ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparsa in condizioni critiche. Restano da chiarire le cause esatte della caduta, al riguardo stanno compiendo approfondimenti le forze dell’ordine.