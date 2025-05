Politica

SARONNO – In risposta alle dichiarazioni di Ilaria Pagani circa il raduno Remigration in corso a Gallarate che lo chiamano direttamente in causa, Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, ha così replicato:

Cara Ilaria,

non puoi davvero credere che con la mia esperienza politica possa “abboccare” alle provocazioni del tuo partito (un po’ malconcio dal momento che regolarmente mi attacca sul nulla cosmico). Leggi la mia storia personale, familiare e politica visto che sei interessata (ma davvero non la conosci???) e ti rispondi da sola… i saronnesi sono persone attente… non meritano di essere presi in giro. Credimi questo tipo di polemiche non pagano in termini elettorali.

Con affetto

Rienzo

