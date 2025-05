Città

SARONNO – Un altro compleanno, un’altra festa, un’altra occupazione temporanea. Sabato 17 maggio si terrà a Saronno l’evento per festeggiare i sedici anni del Telos, il centro sociale anarchico. Come da tradizione, anche quest’anno la location non è stata svelata.

L’annuncio della festa è comparso nei giorni scorsi online, sui social e per le vie cittadine, con manifesti colorati e dallo stile inconfondibile. Come ogni compleanno c’è, infatti, un coniglio nella locandina. Una particolarità che non è passata inosservata in città è il fatto che alcune locandine siano state affisse anche sugli spazi riservati alla propaganda elettorale ad esempio in via Volta. Un gesto provocatorio, in linea con la filosofia del collettivo.

Il programma, dal titolo “Ancora una Taz!”. L’iniziativa inizierà alle 17 con i primi dj set firmati Groove&Ryhmes e Fass Badda a seguire, una cena benefit vegan sarà proposta ai partecipanti.

La serata entrerà nel vivo dalle 22, con un fitto calendario di live e dj set: Fucksia, Joaquim Merdavic, Warol, Fefiuz, Rms e Fiero si alterneranno sul palco (o sulla consolle, a seconda della location).

Un evento che si preannuncia, come ogni anno, partecipato e fuori dagli schemi, mantenendo viva la presenza del Telos nella scena alternativa locale.

