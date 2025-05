Politica

SARONNO – “Nella società di oggi i social media dominano l’esperienza quotidiana di tutti noi ed entrano nelle vite dei bambini e degli adolescenti fin dalla più tenera età. Senz’altro i social media rappresentano uno strumento importante per i minori poiché permette loro di sviluppare interessi, conoscere il mondo, restare in contatto con i pari e costruire la propria identità. Tuttavia, non possiamo ignorare i potenti rischi che i nostri figli incontrano nel web e sui quali è indispensabile sviluppare strategie di prevenzione ed intervento efficaci, facendosi carico di una sfida educativa e culturale profonda”. Per questo, la lista civica Insieme per Crescere promuove una tavola rotonda dal titolo “Senza filtri: crescere tra like e algoritmi”, in programma lunedì 19 maggio alle 21 all’Auditorium della scuola Aldo Moro, in viale Santuario 13 a Saronno.

L’incontro nasce con l’obiettivo di approfondire le principali problematiche che la generazione nativa digitale si trova ad affrontare: dalla dipendenza dai social all’impatto psicologico dell’iperconnessione, fino ai fenomeni di cyberbullismo e all’esposizione precoce a contenuti non adatti. Ma, soprattutto, si punterà a tracciare insieme la rotta verso politiche locali e nazionali più consapevoli, preventive ed efficaci, capaci di accompagnare famiglie, scuole e comunità in questo grande cambiamento.

Sarà ospite dell’incontro l’onorevole Giulia Pastorella, Vicepresidente di Azione e Relatrice della Proposta di Legge sul rapporto tra social media e minori, da tempo attiva in prima linea nella promozione di un quadro normativo moderno e responsabile sul tema.

Porteranno inoltre il loro contributo esperti di alto profilo:

Laura Caruso, Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Varese

Silvia Della Moretta, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e Presidente ANP – Struttura provinciale di Varese

Matteo Fabris, Psicologo dello Sviluppo e Ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino

“A Saronno vogliamo una comunità che si prenda cura dei suoi ragazzi, che investa in educazione, prevenzione e consapevolezza. “Senza filtri” è il nostro modo per dire che, anche su questi temi, vogliamo guardare in faccia la realtà e affrontarla insieme”.

