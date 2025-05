Politica

SARONNO – Sabato 17 maggio alle 16:30, piazza Avis a Saronno ospiterà un incontro pubblico all’aperto dedicato al tema della sicurezza urbana. L’evento vedrà la partecipazione di Stefano Candiani della Lega e del consigliere provinciale Giacomo Iametti di Forza Italia.

“Stefano Candiani è impegnato da lungo tempo a livello nazionale per garantire la sicurezza a Saronno e in Provincia e si è in dirittura d’arrivo per creare un nuovo raggruppamento di carabinieri, denominato ”Cacciatori delle Alpi”, con mezzi e un numero di uomini adeguato a supportare l’Arma locale nel fronteggiare i criminali che si insediano nelle aree boschive e impervie utilizzandole come basi per lo spaccio di stupefacenti.

L’incontro è promosso dalla coalizione di centrodestra, che sostiene la candidatura di Rienzo Azzi a sindaco di Saronno.

Il segretario cittadino della Lega Lombarda di Saronno Angelo Veronesi sottolinea la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città. “Quindici nuovi agenti della Polfer sono attesi a Saronno. Ci si ricordi che siamo stati ad inizio anni 2000 a far arrivare per la prima volta a Saronno la Polfer, ora bisogna rafforzarla chiedendo a Ferrovie nuovi spazi per aumentarne il numero e la presenza. Inoltre si dovrà continuare il lavoro dell’ex sindaco Alessandro Fagioli per rafforzare la Guardia di Finanza a Saronno. Grazie a Fagioli la GdF ha ottenuto un nuovo spazio più grande all’ex sede del Giudice di Pace e siamo certi che con la collaborazione del ministro on. Giancarlo Giorgetti della Lega riusciremo a ottenere quel rafforzamento che servirà per risolvere le problematiche di sicurezza a Saronno – promette il leghista Angelo Veronesi.

Si discuteranno le strategie per migliorare la sicurezza a Saronno, confrontandosi con i cittadini su proposte concrete e ascoltando le loro preoccupazioni. La Lega crede nella partecipazione attiva dei cittadini – commenta il leghista Angelo Veronesi – l‘evento rappresenta un’opportunità per la comunità di dialogare direttamente con i rappresentanti politici su un tema di grande rilevanza per la vita quotidiana.

