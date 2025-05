Primo piano

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Sarà un fine settimana decisivo per gli equilibri in vetta alla Serie A1 di softball, con la ottava giornata di campionato che propone sfide ad alta intensità, soprattutto per le lombarde. A Saronno oggi, sabato, alle 17 (gara 2 a seguire), va in scena il big match tra le padrone di casa dell’Inox Team e l’Mkf Bollate, rispettivamente seconda e prima in classifica. Un vero e proprio derby d’alta classifica che promette spettacolo.

«Siamo pronti – ha dichiarato l’head coach Willy Pino –. Sappiamo che è uno scontro duro, ma affronteremo Bollate con il giusto atteggiamento e tutta la squadra sarà a disposizione». Per la sfida scenderanno in pedana Toniolo e Caudill, mentre l’Mkf Bollate, come confermato dal presidente Guido Soldi, potrà contare su tutto l’organico: «Sarà un derby sentito e molto combattuto, entrambe le squadre hanno mostrato un livello altissimo».

Trasferta impegnativa invece per la Rheavendors Caronno, che scenderà in campo sempre sabato, alle 16, contro le Blue Girls Pianoro Bologna sul diamante emiliano (gara 2 dopo 40 minuti). Le varesotte arrivano da un pareggio prezioso con Bollate e vogliono continuare a macinare punti utili per la corsa alla post-season.

Il gruppo è quasi al completo, fatta eccezione per Bianca Messina Garibaldi, ancora ferma per infortunio ma in fase di recupero. Bologna dovrà invece fare a meno della ceca Vodickova (impegnata con la nazionale) e di Giulia Calzolari. Non sarà della partita neppure Alessia Borracelli, che ha interrotto il percorso con la società per motivi personali. Cambi obbligati anche nel diamante interno, con Nolan all’interbase e Bortolotti seconda base.

Le altre partite dell’ottava giornata:

Forlì – Rovigo (sabato ore 17): le romagnole, reduci dal pari contro Saronno, puntano a vincere la serie. Rovigo schiera la nuova lanciatrice americana Emily Price .

Macerata – Collecchio (sabato ore 17): debutto per la giapponese Wakako Chikamoto con Macerata; Collecchio ancora privo di Slawitz , in fase di recupero.

Thunders Castellana – Parma (domenica 18 maggio, ore 12): sfida importante per la classifica. In pedana per le venete Biasi e Mihara.

Recupero 5ª giornata – Martedì 20 maggio:

Rovigo – Bologna (ore 15.45): entrambe le squadre torneranno in campo pochi giorni dopo l’impegno del weekend. Bologna porterà in prima squadra alcune atlete dalla Serie B.

La classifica

Mkf Bollate (13 vittorie-2 sconfitte) 867, Inox Team Saronno (11-3) 786, Mia Office Blue Girls Pianoro (10-4) 714, Rheavendors Caronno (9-5) 643, Italposa Forlì (8-6) 571, Bertazzoni Collecchio (6-8) 429, Thunders Castellana (5-9) 357, Itas Mutua Rovigo (2-8) 200, Ares Safety Macerata (2-9) 182, Pubbliservice Old Parma (1-13) 71.

(foto Laura Massasenti: Mirta Anselmi dell’Inox Team Saronno)

17052025