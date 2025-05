Cronaca

SARONNO – Occupazione temporanea nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, da parte degli anarchici del centro sociale Telos, che a partire dalle 17 hanno dato vita a un’iniziativa nell’area verde del pratone di Cassina Ferrara, nei pressi dell’ingresso cittadino al Parco Lura.

L’evento – accompagnato da musica dal vivo fino a tarda sera – è stato organizzato per celebrare i 16 anni di attività del collettivo saronnese.

La presenza del Telos era stata preannunciata in settimana, con un’azione notturna durante la quale erano stati affissi volantini sopra i manifesti elettorali presenti nelle bacheche cittadine. Una modalità comunicativa in linea con lo stile del gruppo, già noto per iniziative non convenzionali.

Dopo lo sfratto dalla storica sede di via Milano – uno stabile dismesso occupato per anni all’angolo con via Varese – il Telos è diventato itinerante, organizzando i propri eventi in forma di TAZ (Temporary Autonomous Zone), ovvero presenze temporanee in luoghi abbandonati o aperti.

Nel corso degli anni il collettivo ha fatto tappa anche in ex fabbriche dismesse come l’ex Isotta Fraschini e l’ex biscottificio Lazzaroni, sempre all’insegna dell’autogestione e della critica al sistema politico e istituzionale.

