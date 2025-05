SARONNO – “Alcuni di voi si ricorderanno del film “Johnny Stecchino”, di Roberto Benigni, e di quel surreale dialogo in cui i problemi di Palermo e della Sicilia erano la siccità, il vulcano e il traffico… Così, per il candidato sindaco del centrodestra Rienzo Azzi, il problema di Saronno è il prospettato progetto ex Isotta Fraschini”.

Inizia così la nota diffusa da Tu@Saronno: “Non si spiega, altrimenti, perché ad ogni richiesta di presa di posizione legata al posizionamento della sua coalizione, cerchi di confondere gli interlocutori inquadrando il recupero della suddetta area dismessa come la cosa peggiore che possa succedere a Saronno.

Lo ha fatto recentissimamente, sulle pagine della Prealpina, alla richiesta di prendere le distanze dal Remigration Summit, iniziativa di stampo reazionario di estrema destra, che sarà infine ospitata a Gallarate dopo che Milano, l’area di Malpensa e alcune città piemontesi le avevano giustamente rifiutato ospitalità visto che vi si promuovono odio razziale e deportazioni di massa di stampo nazi-fascista. Alla richiesta della nostra candidata sindaca Ilaria Pagani di prenderne le distanze, Rienzo Azzi ha sì espresso una distanza personale siderale dal raduno ma – con un azzardato parallelismo – ha chiesto ad Ilaria Pagani di prendere le distanze dal progetto Isotta. Come se le due cose fossero minimamente paragonabili. Forse si sente in imbarazzo a rappresentare una coalizione dove Lega e Fratelli d’Italia si trovano molto in sintonia con i temi del summit.

Per cui, come Johnny Stecchino, abituiamoci a sentirci dire da Azzi che il problema di Saronno è il progetto Isotta, la riqualificazione della zona dismessa più grande della città, ben sapendo che è una cortina fumogena a mascherare gli interessi di una coalizione dove il candidato sindaco funge, appunto, da copertura.

Perché il loro progetto di città lo abbiamo letto dal loro programma: una città meno inclusiva, meno a misura dei giovani, con più cemento e meno verde pubblico; ancorata ad un’idea di città vecchia di 50 anni e non più realizzabile e sostenibile, ignorando che il mondo è andato avanti e i modelli di città moderna, adottati da “piccoli” comuni come Parigi, Barcellona, Amsterdam, Vienna, Berlino o Bologna, Firenze e Parma – per rimanere in Italia – vanno contro i loro ideali.

Per cui, cari saronnesi, se volete farvi buttare fumo negli occhi, ascoltate pure Rienzo Azzi dire che il problema di Saronno è il progetto Isotta. Con la differenza che in questo caso, rispetto a “Johnny Stecchino”, c’è davvero poco da ridere”.

