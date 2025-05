Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il Villaggio Brollo si prepara a vivere giornate di festa con un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi. La Festa del Brollo coinvolgerà grandi e piccoli per tutto il mese di maggio. Per questo weekend, s

Sabato 17 al centro parrocchiale dalle 15 alle 18 si scende in pista con un percorso con i Go-Kart a pedali, mentre alle 16 si terrà l’apertura stand progetto Gemma. La festa si sposterà alle 17 in chiesa con la santa messa per gli ammalati della parrocchia, a cui seguirà un momento fraterno. Alle 19.15 si cena tutti insieme con un goloso punto ristoro che offre servizio bar, con birra e vino alla spina. Alle 21 il via al contest Rock ‘n’ Broll, che vedrà tre band sfidarsi.

Domenica 18, la festa riprende al centro parrocchiale: dopo la messa delle 9 e delle 10.30, alle 12 si terrà il pranzo tutti insieme, per cui è necessario prenotarsi fino ad esaurimento posti tramite WhatsApp o SMS al numero. 350/0243682. Dalle 15 alle 18 riprende il percorso con i go-kart a pedali, per poi concludere il pomeriggio, alle 18 con lo spettacolo “Disney on Broadway”, presentato dalla compagnia teatrale Artisti Vagabondi, con ingresso a

