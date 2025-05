Calcio

Nel Girone B di Prima Categoria si sono conclusi playoff e playout che hanno definito le sorti delle squadre in bilico. La finale playoff tra Rovellasca e Cassina Rizzardi si è chiusa con un pareggio senza reti, uno 0-0 che premia il Rovellasca grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. I rossoblu possono festeggiare la tanto ambita Promozione, dopo averla sfiorata per anni. Nei playout, invece, l’Itala supera per 2-1 il Bulgaro, ribaltando così il verdetto dell’andata (terminata 0-0). I gol decisivi arrivano da Somaini e Battaglino, mentre per il Bulgaro segna Ferrario. Una vittoria fondamentale che garantisce all’Itala la salvezza e condanna il Bulgaro alla retrocessione.

Prima Categoria – Girone B – Playoff e Playout

Reti: Somaini (I), Battaglino (I), Ferrario (B)