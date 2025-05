Calcio

È un weekend ricco di verdetti quello appena andato in scena nel Girone A di Prima Categoria, dove si sono disputati i match validi per playoff e playout. Nella finale dei playoff, il Tradate Abbiate ha avuto la meglio sull’Union Gorla, imponendosi 1-0 grazie a una rete decisiva di Malatesta. Obiettivo raggiunto per i biancoazzurri, che conquistano la Promozione. Sul fronte playout, è finita 0-0 la sfida tra France Sport e Arsaghese, un risultato che premia i padroni di casa: in virtù del miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare, è infatti il France Sport a conquistare la salvezza, condannando invece l’Arsaghese alla retrocessione. Una partita bloccata, tesa e povera di occasioni, segnata dalla paura di sbagliare più che dalla voglia di rischiare. Alla fine, è bastato un pareggio per permettere al France Sport di mantenere la categoria.

Prima Categoria – Girone A – Playoff e Playout

Reti: Malatesta(Tot. 0-0)