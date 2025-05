Calcio

MISINTO – Si è fermata all’ultima curva la corsa del Cgds Misinto Calcio verso il salto di categoria. Nel pomeriggio di oggi, davanti al proprio pubblico, i biancoverdi sono stati sconfitti per 0-1 dal Carugo Academy nella finale playoff del campionato di Terza categoria comasca.

Una partita equilibrata, combattuta, decisa da un solo episodio. Nonostante il sostegno dei tifosi e una prestazione generosa, i padroni di casa non sono riusciti a trovare il guizzo giusto per riaprire l’incontro e rimettere in discussione il verdetto.

Il Carugo, con questa vittoria, conquista il pass per la Seconda categoria, lasciando al Misinto l’amarezza di una finale persa, ma anche la consapevolezza di aver vissuto una stagione positiva e ricca di soddisfazioni.

Per i ragazzi del Cgds, infatti, l’annata 2024-2025 resta da ricordare: un percorso solido, costruito settimana dopo settimana, con un gruppo coeso e una società che ha saputo lavorare con passione e serietà. È mancata solo la ciliegina sulla torta, ma il cammino compiuto resta di valore. Lo sguardo ora è già rivolto alla prossima stagione, con l’intenzione di ripartire da quanto di buono costruito, e con la voglia di riprovarci.

(foto archivio)

18052025