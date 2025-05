Calcio

SOLBIATE ARNO – Una straordinaria e perfetta Caronnese si aggiudica la caldissima finale della fase play-off del girone A di Eccellenza Lombardia disputata in casa della Solbiatese allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno mettendo in mostra una delle più belle prestazioni della stagione.

La cronaca – Dopo un avvio aggressivo dei padroni di casa, a sbloccare il risultato ci pensa il solito e infinito capitano rossoblu Federico Corno che insacca con un perfetto tiro rasoterra dal limite dell’area di rigore il bellissimo pallone ricevuto da Malvestio. Sullo svantaggio la Solbiatese tenta di riacciuffare il match fino al duplice fischio ma, nonostante le tre conclusione di Minuzzi dalla lontananza, non impegna mai l’estremo difensore avversario.

Nella ripresa, la Caronnese scende in campo con un approccio ancor migliore dei primi 45 minuti sfiorando il raddoppio con due pericolose occasioni e chiudendo gli avversari in maniera impeccabile. La partita si chiude definitivamente al 93′, minuto durante il quale Colombo viene atterrato in area dal portiere avversario conquistando il calcio di rigore da lui successivamente concretizzato che decreta la vittoria per 0-2 della Caronnese e mette la ciliegina alla sua prestazione straordinaria. Continua, dunque, il cammino della Caronnese verso la Serie D con la semifinale play-off che disputerà contro il Sandonà domenica 25 maggio al comunale di Caronno Pertusella e 1 giugno a San Donà di Piave.

Solbiatese-Caronnese 0-2

Solbiatese (3-4-1-2): Cavalleri; D. Lonardi (1’ st L.Lonardi), Gabrielli, Monti; Manfré, Cocuz, Minuzzi (34’ st Laraia), Riceputi (27’ st Lorusso); Scapinello (34’ st Mondoni), Silla (10’ st Torraca); Martinez. A disposizione Seitaj, Galli, Giamberini, Grillo. All. Grieco.

Caronnese (4-3-1-2) Paloschi; Dilernia (19’ st Battistella), Galletti, Sorrentino, Napoli; Malvestio (27’ st Paltrinieri), Zibert, Cerreto (36’ st Savino); Corno; Doumbia (36’ st Romeo), Colombo. A disposizione Vergani, Lofoco, Battistella, De Angelis, Tondi, Cannizzaro. All. Ferri.

18052025