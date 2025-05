SOLBIATE ARNO – Oggi la finalissima playoff del girone A di Eccellenza fra Solbiatese e Caronnese, si gioca con inizio alle 16 allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno, diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro designato per l’incontro è Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Andrea Caccia di Bergamo e Riccardo Bergamaschi di Bergamo. Gara decisiva, alla quale la Solbiatese arriva da seconda classifica in regular season mentre la Caronnese da terza.

Questi i convocati dall’allenatore della Caronnese, Michele Ferri.

Si tratta della finale playoff fra la seconda e la terza classificata (in semifinale, la Caronnese ha eliminato la Rhodense): la vincente passerà alle fasi interregionali dei playoff. La Caronnese, peggio classificata in regular season, deve obbligatoriamente vincere. In caso di parità al novantresimo, niente supplementari ma passerebbe il turno la Solbiatese, che ha quindi due risultati a disposizione.

Il campionato è stato vinto dal Pavia, che dunque è già volato in serie D.