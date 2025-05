Calcio

SARONNO – Conclusa la regular season del campionato di calcio di Eccellenza, venerdì sera è stato tempo di relax e convivialità per l’Fbc Saronno, che si è ritrovato per una grigliata in compagnia al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, da sempre casa del club biancoceleste.

Giocatori, staff tecnico con alla testa l’allenatore Fabio Tibaldo, dirigenti e amici della società hanno condiviso una serata all’insegna dello spirito di squadra e del ringraziamento per l’impegno profuso durante la stagione. Si è anche trattato di una occasione per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni e consolidare il legame tra tutte le componenti del gruppo. La società ha voluto così chiudere simbolicamente l’annata sportiva, in un ambiente informale ma carico di significato per chi veste i colori dell’Fbc. In campionato i saronnesi sono arrivati al settimo posto della classifica conclusiva del torneo.

(foto: grigliata al centro sportivo Matteotti per il Fbc Saronno)

18052025