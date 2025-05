Calcio

SARONNO – Ancora una intensa domenica calcistica nella zona, non c’è solo la finale dei playoff di Eccellenza fra Solbiatese e Caronnese.

Per quanto concerne la Prima categoria, girone B, si disputa al centro sportivo comunale di via Monza a Rovellasca la finale playoff fra la squadra locale ed il Cassina Rizzardi con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio, inizio alle 16. Stessa ora anche per la finale del girone A fra Tradate Abbiate e Union Gorla calcio, arbitro Giancaluca Compagni di Abbiategrasso; si gioca al centro sportivo tradatese di via Caravaggio.

Per la Terza categoria della zona comasca, riflettori puntati sulla finale playoff, sempre dalle 16, al centro sportivo misintese di via Birago 10 fra la compagine locale del Cgds Misinto e la Carugo Academy. Arbitro Andrea Ferrara di Milano.

Ieri grande spettacolo allo stadio di Caronno Pertusella per i quarti di finale playoff del campionato Primavera 2, che di fronte a spalti gremiti ha visto di fronte Como e Pescara, con successo dei lariani.

(foto: il Cgds Misinto è pronto a un’altra sfida)

18052025