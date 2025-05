Eventi

CISLAGO – Il prossimo 1 giugno il comune di Cislago patrocina un evento imperdibile che animerà la comunità con un ricco programma all’insegna della tradizione, della spiritualità e della solidarietà. Torna “Visconta“, la festa tanto attesa che ogni anno richiama famiglie, appassionati di storia e natura, e cittadini di tutte le età.

La giornata si aprirà ufficialmente alle 10 con l’inaugurazione della festa. Seguiranno momenti di raccoglimento e convivialità: alle 11.30 sarà celebrata la santa messa, seguita, alle 12.30, dal pranzo “A tavola con gli alpini“, un’occasione per gustare piatti tipici in compagnia degli storici protagonisti della comunità locale.

Il pomeriggio si colorerà di verde: alle 15 partirà una suggestiva visita guidata nei boschi, alla scoperta della flora locale e dei sentieri naturalistici del territorio.

Grande novità di quest’anno sarà, alle 16, l’esibizione del coro degli alpini di Cislago, che si esibirà per la prima volta durante la manifestazione, regalando un momento di forte emozione e identità.

A seguire, alle 17, si terranno i vesperi, e la giornata si concluderà in spiritualità con il santo rosario alle 21.

Durante tutta la manifestazione sarà presente il mercato solidale della caritas con il banco delle marmellate artigianali e quello delle piante aromatiche, per un’esperienza che unisce gusto, sostenibilità e aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

(foto d’archivio)

