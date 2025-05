Comasco

LOMAZZO – Le cardiopatie congenite e acquisite rappresentano una sfida quotidiana per molte famiglie e bambini, condizionandone la qualità della vita e richiedendo un costante supporto medico. Per informare la comunità e promuovere una cultura del sostegno e della prevenzione, Rotary Club Lomazzo dei Laghi, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Lomazzo e l’associazione Amalo Ets, organizza un evento aperto al pubblico. L’appuntamento è per martedì 20 maggio alle 20.30 nell’aula magna Cri Lomazzo.

Durante la serata è previsto l’intervento di Simona Marcora, cardiologa pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano, che approfondirà le problematiche e le prospettive nella cura delle cardiopatie pediatriche, offrendo un prezioso contributo medico e umano.

L’associazione Amalo Ets, attiva nel sostegno a bambini e adulti affetti da cardiopatie, rinnova così il suo impegno quotidiano per migliorare l’assistenza e promuovere una maggiore consapevolezza nella cittadinanza. L’incontro rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la collaborazione tra associazioni, enti e cittadini, ricordando che ogni gesto può fare la differenza.

