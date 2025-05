Calcio

Ultimi verdetti anche nel Girone A di Eccellenza, con playoff e playout che hanno regalato emozioni e colpi di scena. Nel match valido per la finale playoff, la Caronnese espugna il campo della Solbiatese con un secco 2-0, dimostrando solidità e cinismo. A sbloccare l’incontro ci pensa Corno al 13’ del primo tempo, mentre in pieno recupero è Colombo, su calcio di rigore al 48’ della ripresa, a firmare il raddoppio che chiude i giochi. Un successo importante per i rossoblù, che ora passeranno alla fase degli spareggi nazionali Nei playout, invece, a festeggiare è il Sedriano, che supera l’Ispra per 2-0 e si garantisce la permanenza in Eccellenza. Partita decisa già nei primi 15 minuti: Celano sblocca all’11’, seguito poco dopo da Poletto al 14’. Troppo timida la reazione dell’Ispra, che al triplice fischio deve invece dire addio alla categoria, nonostante la vittoria dell’andata per 1 a 0.

Eccellenza – Girone A – Playoff e Playout

Reti: 13′ pt Corno, 48′ st Rig. Colombo(totale 1-2) Reti: 11′ pt Celano, 14′ pt Poletto