Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 17 maggio, spiccano due gravi incidenti stradali avvenuti tra Rovello e Saronno e a Origgio, oltre all’annuncio di un nuovo parco della memoria nell’area dell’ex Isotta Fraschini. Ampio spazio anche alla politica cittadina con le richieste di Attac ai candidati sindaco, mentre sul fronte sociale si è parlato dell’iniziativa del Telos e del progetto ferroviario per Saronno

Un motociclista di 44 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla provinciale tra Rovello Porro e Saronno, trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Niguarda.

Nell’area dell’ex Isotta Fraschini sorgerà un parco della memoria, uno spazio verde aperto alla cittadinanza per ricordare la storia industriale e i lavoratori dello stabilimento.

Il centro sociale Telos ha celebrato i suoi sedici anni con una giornata di musica, cena vegan e un’occupazione temporanea, pubblicizzando l’evento con locandine affisse sugli spazi elettorali.

A Origgio, un 25enne ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro del sottopasso di viale Europa; è stato soccorso e trasportato in codice rosso.

Il collegamento ferroviario tra Saronno e Saronno Centro non è a rischio, né ora né in futuro, secondo quanto chiarito dal presidente di Ferrovienord Andrea Lucente.

L’associazione Attac ha chiesto impegni precisi su ospedale e Casa di comunità ai candidati sindaco di Saronno, con l’eccezione di alcuni esclusi per scelte editoriali.

