SARONNO – Nella giornata di giovedì 15 maggio, alcuni candidati di Tu@Saronno hanno incontrato, insieme alla candidata sindaca Ilaria Pagani, Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”, staffetta partigiana che ha accettato con grande generosità la candidatura nella lista civica. L’incontro, riservato a un numero ristretto di persone, è stato pensato nel rispetto dell’età e delle energie di Ivonne, che nonostante il quasi secolo di vita conserva uno spirito indomito, esempio e fonte d’ispirazione.

“L’emozione è stata duplice – racconta Antonio Di Biasio – perché ad accompagnarmi è venuta anche mia figlia. E a 8 anni forse non si è resa conto dell’importanza del momento e di quanto sia raro, ormai, trovare chi può ancora raccontarci in prima persona cosa è significato ribellarsi al nazifascismo”.

“È davvero una donna incredibile! – gli fa eco l’ex consigliere Massimiliano D’Urso – Ivonne ci ha messo in guardia dal grande pericolo dell’indifferenza, quando si pensa che la “cosa non ci riguarda”. Le sue parole e i suoi gesti mi hanno fatto riflettere sul fatto che se qualcosa “non ti riguarda” e non vai a votare, allora dopo non ti puoi lamentare”.

“Ricordatevi sempre della lettera D, come donna – è infine ciò che ha sottolineato Francesca Rufini, ex consigliera comunale per T@S e capolista, che si è dedicata nel corso della precedente consiliatura ai temi della parità di genere e dei diritti. E proprio una sindaca è la scelta sostenuta da Tu@Saronno, insieme al Partito Democratico e alla civica Insieme per Crescere, con la candidatura di Ilaria Pagani. “Le donne sono spesso sminuite dagli uomini e subiscono i loro diktat”, ha rimarcato più volte Ivonne Trebbi.

Per Tu@Saronno, lista civica che per statuto si definisce costituzionalista e quindi antifascista, è un onore e una responsabilità avere Ivonne tra i propri candidati. Un richiamo concreto ai valori di libertà e uguaglianza della Resistenza, che devono essere guida per chi fa politica e che nei fatti – e non solo a parole – impongono di prendere le distanze da ogni forma di nostalgia per la dittatura fascista del Ventennio.

