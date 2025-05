Cronaca

LONATE CEPPINO – Notte di paura sulla strada provinciale 2, dove intorno alle 2 della scorsa notte un’autovettura si è ribaltata sul ponte che attraversa il fiume Olona, nel territorio comunale di Lonate Ceppino. Il conducente, un ragazzo di 23 anni, ha perso il controllo del veicolo, che si è cappottato in una zona particolarmente delicata della carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e assistere il giovane.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale: le sue condizioni sono apparse serie ma non critiche. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco)

18052025