Eventi

SOLARO / VILLAGGIO BROLLO – Dopo l’intensa prima settimana di celebrazioni e momenti comunitari, la “Festa della Madonna dei lavoratori”, promossa dalla parrocchia Madonna del Carmine insieme alle associazioni locali Amici della chiesetta, Commercianti, Adps Le Groane e Progetto Gemma, si appresta a vivere una seconda settimana densa di appuntamenti spirituali e culturali, in programma dal 19 al 25 maggio.

La manifestazione, patrocinata dai comuni di Ceriano Laghetto, Limbiate e Solaro, si sposterà progressivamente dal centro parrocchiale di via Repubblica 55 verso il cuore del quartiere, nella zona Piazza Grandi, che dal 23 maggio inizierà ad accogliere eventi all’aperto, spettacoli e la tanto attesa Sagra del pesce.

Lunedì 19 maggio sarà la musica colta a dare il tono alla settimana: alle 20.45, al centro parrocchiale, il maestro Federico Maffezzoni proporrà un concerto per pianoforte dedicato al grande compositore italiano Muzio Clementi. Un evento raffinato e suggestivo, che offrirà ai presenti un’occasione unica per ascoltare dal vivo pagine significative del repertorio pianistico classico.

La dimensione spirituale tornerà al centro mercoledì 21 maggio, con un nuovo appuntamento serale alle 20.30 nella chiesetta della Madonna dei Lavoratori: a guidare la preghiera sarà la contrada Scoiattolo, che animerà il santo rosario e la santa messa, rinnovando un rito partecipato e profondamente radicato nella comunità brollese.

Giovedì 22 maggio, sempre al centro parrocchiale, inizierà l’ultima fase degli eventi in questa sede. Alle 19.15 riaprirà il punto ristoro, che ormai è diventato un appuntamento fisso, offrendo birra e vino alla spina in un’atmosfera conviviale e accogliente. Ma il vero clou della serata sarà alle 21, quando andrà in scena la finale del contest “Rock’nBroll”: dopo tre serate di sfide appassionanti tra band emergenti, il palco ospiterà i finalisti di questa piccola ma combattuta “gara musicale”, tra tifo del pubblico, entusiasmo e tanta buona musica dal vivo.

A partire da venerdì 23 maggio, la festa si sposterà nella zona Piazza Grandi, dove inizieranno le celebrazioni all’aperto e prenderà ufficialmente avvio la vivace Sagra del pesce, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Alle 17.30 si terrà l’incontro “Città spugna a Villaggio Brollo: estetica e ingegneria della nuova Piazza Grandi“, curato da CAP, che offrirà alla cittadinanza uno sguardo sul futuro urbanistico del quartiere, ponendo l’attenzione sull’innovazione e la sostenibilità. Alle 19 si apriranno gli stand gastronomici della sagra, pronti a deliziare i visitatori con specialità di mare, mentre alle 19.30 prenderanno vita le prime attrazioni del luna park e sarà aperta anche la chiesetta della Madonna dei Lavoratori, pronta ad accogliere fedeli e visitatori.

Sabato 24 maggio sarà una giornata ricchissima. Alle 17, ancora in Piazza Grandi, si svolgerà l’incontro culturale “Il Brollo si riscopre: tra memorie urbanistiche e gioia popolare“, alla presenza della sindaca Nilde Moretti, che porterà i saluti istituzionali. L’incontro, moderato da Rachele Brollo, vedrà la partecipazione dell’architetto Giuseppe Brollo e di altri ospiti, per un dialogo tra passato e presente sulla trasformazione urbanistica e sociale del quartiere. La serata proseguirà con l’apertura, alle 19.30, della Chiesetta e, alle 20.30, della tradizionale pesca di beneficenza, ospitata dalla scuola materna G. Brollo. Alle 21.15, infine, la musica tornerà protagonista con il concerto del gruppo B5, che si esibirà in Piazza Grandi accompagnando la serata tra sonorità energiche e coinvolgenti. Il luna park e la Sagra del pesce accompagneranno il pubblico per tutta la serata.

Domenica 25 maggio, la giornata si aprirà con la santa messa delle 9 nella chiesa parrocchiale e proseguirà con la solenne celebrazione delle 10.30, presieduta da don Leslaw Piotr Bialek (don Leo), che si terrà all’aperto davanti alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori (in caso di pioggia in parrocchia). Nel pomeriggio, alle 16.45, ci sarà il santo rosario, mentre alle 17.30 è in programma una delle tradizioni più attese e amate dai giovani del quartiere: la scalata al palo della cuccagna, tra sfide, divertimento e risate. La serata sarà invece dedicata alle famiglie, con lo spettacolo di burattini “Gioppino e Brighella servitori senza un soldo“ alle 21, che farà la gioia dei più piccoli. Gran finale alle 22.15, con l’atteso spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra Brollo, salutando una settimana intensa e profondamente partecipata.

(foto d’archivio)

