Cronaca

ORIGGIO – Ancora un furto in un cantiere edile, l’ultimo di una serie che sta interessando con crescente frequenza il territorio di Origgio, come confermato dalla polizia locale. Il colpo è avvenuto in una villetta in ristrutturazione di via Verdi, dove una banda, dopo aver osservato gli spostamenti degli operai, è entrata in azione durante la notte, approfittando dell’assenza del personale.

Al mattino, gli operai hanno trovato la porta blindata scardinata e diverse attrezzature da lavoro scomparse: un martello demolitore, trapani a percussione, una levigatrice, un flessibile e una livella elettronica. Tutti strumenti costosi e in gran parte nuovi, segno che i ladri sapevano esattamente cosa cercare, ignorando gli utensili più vecchi e usurati.

Il fenomeno, che colpisce cantieri e veicoli parcheggiati vicino a trattorie frequentate da operai, appare sempre più organizzato e selettivo, tanto da far ipotizzare che si tratti di furti su commissione, mirati a soddisfare richieste specifiche di mercato. Le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione e a segnalare movimenti sospetti.

(foto archivio)

18052025