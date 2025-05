Politica

SARONNO – Un seme per l’ambiente: oggi gazebo green della coalizione Airoldi in piazza Libertà. Un piccolo gesto per un futuro più verde. Oggi, sabato 18 maggio, ultimo fine settimana di campagna elettorale, la coalizione che sostiene Augusto Airoldi sindaco sarà presente in piazza Libertà con un gazebo dedicato alla sostenibilità ambientale. L’appuntamento è per il pomeriggio, dalle 16, tra dialogo, ascolto e una piccola sorpresa simbolica: una bustina di semi di fiori di campo da portare a casa e piantare.

L’iniziativa si inserisce “nel percorso avviato in questi anni dall’amministrazione Airoldi, che ha promosso progetti come la riforestazione urbana e Pantalalì, portando alla piantumazione di oltre 2.300 piante e arbusti in città, senza costi per i cittadini ma con benefici per tutti: più verde, nuovi habitat per insetti impollinatori e uccelli, maggiore qualità dell’aria”.

Il gazebo sarà anche un punto di confronto: i volontari della coalizione saranno presenti per raccogliere proposte, idee e riflessioni da chiunque voglia contribuire a una Saronno più sostenibile e attenta all’ambiente.

“Ogni voce conta”, spiegano gli organizzatori, invitando tutti a passare dal gazebo per partecipare a un momento di cittadinanza attiva. Il messaggio è chiaro: “Spargi questi semi. Coltiviamo insieme il futuro. Per amore di Saronno.”

