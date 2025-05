Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Una indagine della polizia locale della Città di Garbagnate Milanese, diretta dal comandante Luca Leone, ha consentito il rinvenimento di un escavatore edile di provenienza furtiva.

Grazie al tempestivo intervento sul territorio – ed alla collaborazione con l’avvocato dell’azienda proprietaria del bene – il veicolo Caterpillar è stato individuato nell’area di proprietà di un cittadino garbagnatese, ed immediatamente sottoposto a sequestro. Le indagini – svolte in coordinamento con la èrocura della Repubblica di Milano – hanno consentito di identificare sia il proprietario del terreno che un complice, responsabile del trasporto all’interno dell’area recintata del veicolo per la movimentazione di terra. Dopo aver presentato delle fatture di acquisto fittizie, i responsabili sono stati denunciati per ricettazione in concorso di reato.

All’interno dell’area erano presenti anche degli abusi edilizi, segnalati all’Ufficio tecnico comunale per le operazioni di ripristino, e all’autorità giudiziaria. Il sequestro è stato convalidato e il mezzo d’opera, dal valore di circa 30.000 euro, è stato restituito ai legittimi proprietari.

(foto: l’escavatore rubato e recuperato dalla polizia locale)

