Politica

SARONNO – “In risposta al problema dei soli 100 posti disponibili quest’anno per il centro estivo della scuola dell’infanzia, mi preme sottolineare che la mia Amministrazione ha sempre lavorato per venire incontro a tutte le esigenze delle famiglie per i servizi legati alla prima infanzia”.

E’ la risposta di Augusto Airoldi all’appello dei genitori e al sollecito della nonna in merito al problema del centro estivo.

“Ricordo che da parte nostra c’è sempre stata la massima attenzione su questa tematica, in particolare lo scorso anno abbiamo accolto 180 bambini le cui famiglie hanno fatto richiesta del centro estivo. Come? Stanziando dei fondi supplementari per i trasferimenti nei confronti dell’Istituzione Zerbi. Non solo, la mia Giunta ha sempre accolto tutte le richieste delle famiglie per i servizi di pre e post scuola; senza dimenticare i lavori di completa ristrutturazione e riqualificazione del nido Candia, esattamente di fronte alla nascente nuova scuola Rodari. Voglio tranquillizzare tutte le famiglie: l’attenzione per i servizi per l’infanzia è stata e sarà parte fondamentale della nostra visione di città se torneremo alla guida della città. Proprio perché condivido questa preoccupazione, sollecito chi sta oggi gestendo il nostro Comune a venire incontro immediatamente alla preoccupazione delle famiglie: nel bilancio 2025 le risorse per i necessari trasferimenti all’Istituzione Zerbi non mancano”.

