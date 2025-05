Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Novella Ciceroni candidata sindaco della coalizione di liste civiche indipendenti in risposta alla lettera dei genitori e della nonna sui pochi posti del centro estivo.

Questa mattina ho letto su ilSaronno.it la lettera della nonna sul centro estivo della scuola dell’infanzia.

Mi dispiace di non aver risposto ai genitori che precedentemente avevano scritto evidenziando la disponibilità di soli 100 posti per i bambini che potranno frequentare il centro estivo e che i criteri di accesso scelti penalizzano le mamme in gravidanza e quelle in congedo di maternità come se fossero in vacanza dal lavoro: è un tema che sento molto in quanto sono una mamma che lavora e in passato ho avuto anche io il problema di dove lasciare in sicurezza le mie bambine piccole una volta chiusa la scuola a fine Giugno.

Avevo scelto però di non rispondere perché avrei dovuto scrivere quanto segue rischiando di apparire solo critica senza poter dare soluzioni.

Le scelte fatte sulla scuola dell’infanzia sono scelte politiche della precedente amministrazione costituita da ben due candidati Sindaco Airoldi e Pagani, rispettivamente ex Sindaco e ex Assessore in Giunta.

La Giunta è l’organo di governo esecutivo dell’ente comunale. Il Sindaco delega le sue funzioni all’Assessore all’istruzione e nomina il Presidente dell’Istituzione Zerbi: la Giunta delibera rispetto ai trasferimenti economici verso l’Istituzione Zerbi e condivide con il Presidente le intenzioni di spesa che sono quindi state prese a suo tempo per essere operative oggi.

Il nuovo Sindaco si insedierà con la sua Giunta intorno al 20 di Giugno: troppo tardi in questo caso.

L’unica possibilità è un intervento urgente del Commissario Straordinario che racchiude in se i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Invito infine tutti ad andare a votare il 25 e il 26 Maggio facendo una attenta ma semplice analisi di chi ha amministrato Saronno negli ultimi 5 anni.

