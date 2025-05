Calcio

Nel Girone A di Promozione si sono concluse le sfide decisive di playoff e playout, con verdetti importanti per il futuro delle squadre. Nella finale playoff, la Besnatese si impone con autorità sul Morazzone per 2-0. Il match si sblocca già all’11’ con il gol di Cinotti, che regala ai biancoverdi un vantaggio prezioso. Il Morazzone prova a reagire, ma è la Besnatese a chiudere i conti al 29’ della ripresa con Deodato, siglando una vittoria netta e meritata che vale il successo finale nei playoff. Nei playout, la Castanese, dopo lo 0-0 dell’andata, trionfa per 4 a 1 sul Valle Olona e conquista la salvezza. La squadra di casa parte subito forte: Fornaro apre le marcature al 9’, seguito da Greco al 35’ del primo tempo. Nella ripresa, Bertuzzo al 20’ e Fenoli al 36’ arrotondano il risultato, intervallati solo dal gol di Garbin al 24’ per il Valle Olona. Un successo netto che consente alla Castanese di mantenere la categoria, mentre il Valle Olona dovrà invece affrontare la retrocessione.

Promozione – Girone A – Playoff e Playout

Reti: 11′ pt Cinotti, 29′ st DeodatoReti: 9′ pt Fornaro (C), 35′ pt Greco (C), 20′ st Bertuzzo (C), 24′ st Garbin (V), 36′ st Fenoli (C)