SARONNO – Dopo il palco del Pasta e il cuore della città, piazza Libertà, l’educazione stradale approda al “campo del parco Salvo D’Acquisto”, sempre insieme alla polizia locale e, ancora una volta, con i piccoli saronnesi come protagonisti.

Lunedì 19 maggio, dalle 9 alle 12, il parco di via Carlo Porta ospiterà una nuova tappa dell’iniziativa dedicata alla Giornata mondiale della sicurezza stradale. L’appuntamento coinvolgerà le classi quinte delle scuole primarie cittadine in un percorso formativo all’aria aperta, pensato per trasmettere le regole della strada in modo chiaro, pratico e coinvolgente.

Grazie alla collaborazione tra il comando della polizia locale e il Comune di Saronno, i bambini avranno l’occasione di mettersi nei panni di ciclisti e pedoni, affrontando situazioni simulate ispirate alla realtà quotidiana. L’obiettivo è quello di far crescere una generazione consapevole, pronta a muoversi in sicurezza nella propria città.

A supportare l’iniziativa anche numerose realtà del territorio, che hanno aderito con entusiasmo come i Lions club cittadini e Fiab Ciclocittà Saronno. Un lavoro di squadra che conferma quanto la promozione della sicurezza stradale sia un impegno condiviso.

