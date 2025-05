Città

SARONNO – Gli ultimi partecipanti se ne sono andati alle 6,30: così si è concluso nei pressi del pratone del parco Lura l’evento per il sedicesimo compleanno del Telos, il centro sociale anarchico di Saronno.

Come tradizione, l’iniziativa è stata annunciata nei giorni precedenti con manifesti creativi. Alcuni volantini sono stati affissi anche sugli spazi elettorali, in particolare in via Volta.

Il programma della serata è cominciato alle 17 con i primi allestimenti proseguendo con una cena vegan benefit. Dalle 22 in poi la festa è entrata nel vivo con performance musicali e dj set fino a notte fonda.

All’alba un giovane di 26 anni ha accusato un malore in via Togliatti. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Secondo alcuni testimoni al momento dei soccorsi era cosciente e vigile. L’intervento è avvenuto intorno alle 6.20 con l’ambulanza della Croce rossa di Saronno allertata da Areu.

(foto archivio)

—

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09