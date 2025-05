Città

SARONNO – Due nuovi mezzi, stessa missione: aiutare chi ha bisogno. È con questo spirito che il Comitato della Croce Rossa Italiana di Saronno invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa in programma domenica 18 maggio a partire dalle 17 nella sede di via Marconi, per festeggiare insieme un traguardo importante. Sarà infatti l’occasione per presentare alla comunità due nuovi mezzi operativi che andranno ad arricchire la dotazione della Cri locale. L’evento sarà anche un momento di condivisione e convivialità, grazie a un piccolo rinfresco offerto dai volontari.

La Croce Rossa di Saronno è una realtà fondamentale per il territorio, attiva in numerosi ambiti: dal trasporto sanitario d’emergenza all’assistenza durante eventi pubblici, dalla formazione della popolazione ai servizi domiciliari per persone fragili. Offre anche supporto psicologico, consegna farmaci e spesa a domicilio, sostegno sociale e attività educative per bambini e famiglie come “Bimbi in Cri” e l’“ambulanza dei peluche”. Non mancano infine l’impegno nella protezione civile, la distribuzione di beni di prima necessità e le campagne di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Un’occasione quindi non solo per conoscere più da vicino i mezzi e i volontari della Cri Saronno, ma anche per riscoprire il valore di una realtà che ogni giorno lavora con discrezione, competenza e dedizione per il bene della comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09