Basket

SARONNO – La Robur Saronno non sbaglia e chiude i conti nei quarti di finale playoff di categoria DR2 maschile. Dopo il successo ottenuto all’andata a Marcallo, i ragazzi saronnesi vincono anche gara 2 disputata questa sera al palaRonchi di via Colombo. Una partita a senso unico, terminata con un netto 88-54 per i padroni di casa.

Già nei giorni scorsi la Robur aveva messo una seria ipoteca sul passaggio del turno con la vittoria esterna per 75-86. Stasera, davanti al pubblico amico, è bastato confermare il buon momento per chiudere senza sorprese la serie.

La Robur avanza così al turno successivo dei playoff DR2, dove affronterà i milanesi del Niguarda domenica prossima.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un momento della partita di domenica sera al Palaronchi di via Colombo)

18052025