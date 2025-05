Città

SARONNO – “Sono una nonna. Una di quelle che accompagna i nipoti all’asilo, che aspetta fuori con l’ombrello nei giorni di pioggia, che dà una mano ai figli che lavorano”. Inizia così la lettera inviata alla redazione da una saronnese che ha voluto esprimere il proprio rammarico e indignazione per quella che definisce “l’assordante silenzio della politica locale” di fronte alle preoccupazioni delle famiglie con figli nelle scuole materne.

Il riferimento è alla questione dei posti limitati nel centro estivo comunale riservato ai bambini della scuola dell’infanzia, che quest’anno accoglierà solo 100 piccoli. Una decisione che ha fatto scattare l’allarme tra tanti genitori, preoccupati per la mancanza di alternative e per la difficoltà di conciliare lavoro e cura dei figli nei mesi estivi.

Ma ciò che ha spinto la nonna a scrivere non è stata solo la situazione in sé, bensì la mancanza di attenzione e di risposte da parte dei candidati sindaco in corsa per le prossime elezioni. “Ho letto l’educata ma pressante lettera di genitori. E nessun candidato ha sentito il dovere di rispondere, nemmeno con una parola di comprensione”, scrive con amarezza. “La politica dovrebbe partire dall’ascolto. E invece si parla solo di sé, di slogan, di promesse generiche. Tutto, tranne ciò che davvero conta: le persone”.

Nella lettera, la cittadina punta il dito contro “l’assenza di empatia” e una campagna elettorale che, a suo avviso, si sta dimenticando “della gente”. “Mi domando: che senso ha parlare di futuro, se non ci si prende cura dei più piccoli nel presente?”.

