SARONNO – Torna uno degli appuntamenti più amati e solidali della città: il mercatino dell’usato e vintage, organizzato all’oratorio di via Legnani 1, riapre i battenti con l’obiettivo di unire il gusto per il riuso alla generosità verso le famiglie in difficoltà.

La manifestazione partirà ufficialmente lunedì 19 maggio con l’avvio della raccolta dei materiali e proseguirà fino a mercoledì 21 maggio: sarà possibile donare abbigliamento estivo, borse, bigiotteria, scarpe da ginnastica e calzature nuove, purché in ottimo stato. In queste giornate i volontari saranno presenti per raccogliere le donazioni dalle 16.30 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30.

La vendita del mercatino si svolgerà nelle seguenti giornate:

giovedì 22 maggio e venerdì 23 maggio , dalle 18.30 alle 21

e , dalle alle sabato 24 maggio , sia al mattino dalle 10 alle 12.30 , sia al pomeriggio dalle 15 alle 18.30

, sia al mattino dalle alle , sia al pomeriggio dalle alle domenica 25 maggio “fuori tutto” finale con orario continuato: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17

Tutto il ricavato sarà destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà di Saronno seguite dalla San Vincenzo.

Per informazioni è possibile contattare: Emanuela al 338 3548178, Marzia al 339 7745685, Irene al 391 1110085 o Maria Grazia al 347 0827123.

Il mercatino, come da tradizione, sarà più di una semplice occasione per fare acquisti convenienti: rappresenta un gesto concreto di vicinanza verso le famiglie di Saronno seguite dalla San Vincenzo, a cui sarà destinato l’intero ricavato. Un’occasione per fare del bene, riscoprendo il valore del recupero e del consumo consapevole.

(foto d’archivio)

