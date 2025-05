Calcio

Il Pro Palazzolo conquista la vittoria nella finale playoff del Girone B di Serie D superando il Desenzano per 2-1 in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Dopo una stagione vissuta ai vertici, i bresciani si regalano la soddisfazione del successo negli spareggi promozione. A sbloccare l’incontro, poco prima dell’intervallo, è stato il Desenzano con Biondini, abile a concretizzare una buona azione offensiva al 44’ del primo tempo. Ma nella ripresa la Pro Palazzolo ha saputo reagire con carattere: al 10’ è arrivato il pareggio firmato da Alberto Paloschi. Il gol vittoria, arrivato al 41’ della ripresa, porta la firma di Manto, decisivo nel regalare alla sua squadra una meritata vittoria. Con questo successo, la Pro Palazzolo chiude al meglio la propria stagione e si garantisce una posizione privilegiata in vista di eventuali ripescaggi in Serie C. Per il Desenzano resta l’amarezza per una sconfitta arrivata nel finale, dopo un primo tempo ben giocato.

Serie D – Girone B – Finale Playoff

Reti: 44′ pt Biondini (D), 10′ st Paloschi (P), 41′ st Manto (P)