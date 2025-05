Softball

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Nella giornata di sabato 17 maggio, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 di softball, le squadre lombarde sono state protagoniste di due sfide ad alta intensità, entrambe concluse con pareggi. Allo stadio di via Ungaretti, l’Inox Team Saronno ha impattato la serie con le campionesse d’Italia del Mkf Bollate, prima forza del campionato. Gara-1 è stata ricca di emozioni e colpi di scena: dopo un iniziale vantaggio delle ospiti, le saronnesi hanno risposto con una sequenza di punti che ha portato il punteggio in parità sul 6-6. A decidere il match, nel quinto inning, sono stati i colpi di Bigatton, che ha firmato i due punti del definitivo 9-6 per Bollate.

Nella seconda sfida, Caudill ha guidato l’Inox Team dal monte di lancio, concedendo un solo punto. Con un doppio da due RBI di Peterson e una giocata decisiva nel sesto inning, Saronno ha chiuso la partita sul 4-1, pareggiando la serie e confermandosi seconda in classifica.

A Pianoro, la Rheavendors Caronno ha ottenuto un altro pareggio importante contro le Mia Office, dirette rivali nella corsa playoff. In gara-1 le varesotte si sono imposte 5-2, trascinate dalla solida prestazione di Chiara Rusconi in pedana e dai colpi decisivi di Marin Parra e Brindani. Nella seconda partita, le bolognesi hanno ribaltato l’inerzia con due big-inning da quattro punti al quarto e sesto inning, chiudendo con un netto 8-2 grazie anche a un grande slam di Nolan. Per Caronno, due punti nel sesto inning con un doppio di Brugnoli, ma insufficienti a contenere la reazione delle padrone di casa.

Gli altri risultati dell’ottava giornata:

Forlì – Rovigo : doppietta netta per Italposa Forlì , che si impone 8-1 e 8-0. Decisiva in gara-2 la prestazione dominante di Jordan Johnson , autrice di un perfect game con 13 strikeout in cinque riprese.

Macerata – Collecchio: altro pareggio di giornata. Ares Safety Macerata si prende gara-1 per 7-1, con un fuoricampo di Chikamoto. Collecchio risponde in gara-2 con un 3-2 firmato Lindsay Lopez, protagonista sul monte con 9 strikeout.

Prossimi appuntamenti e classifica

La giornata si chiuderà domenica 18 maggio con la sfida tra Thunders Castellana e Pubbliservice Old Parma. Martedì 20 è in programma il recupero della quinta giornata tra Rovigo e Bologna.

Classifica aggiornata (domenica 18 maggio, in attesa della gara di Castelfranco Veneto):

MKF Bollate (14-3) .824, Inox Team Saronno (12-4) .750, Bologna (11-5) .688, Caronno e Forlì (10-6) .625, Collecchio (7-9) .438, Thunders Castellana (5-9) .357, Macerata (4-11) .267, Rovigo (3-11) .214, Parma (1-13) .71.

18052025