TRADATE – È scomparso all’età di 84 anni don Giuseppe Noli, missionario originario di Tradate e a lungo coadiutore nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ad Abbiate Guazzone. Figura affabile, gioviale e molto amata soprattutto dai giovani, è stato anche padre spirituale del Varese Calcio negli anni in cui tra i dirigenti figurava Beppe Marotta.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità. Pare si sia sentito male dopo aver celebrato, domenica scorsa, una messa all’istituto “Molina” di Varese, città dove era tornato di recente per una conferenza delle Acli e per celebrare un funerale. Don Noli ha dedicato la vita alla missione, portando il suo aiuto in luoghi difficili come Haiti e il Niger, ma restando sempre legato alla “sua” Tradate, dove in tanti si erano mobilitati negli anni per raccogliere fondi a sostegno della sua opera.

(foto: don Giuseppe Noli, già coadiutore della parrocchia di Abbiate Guzzone)

