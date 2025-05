SARONNO – Dalle mani esperte dei laboratori Cls a quelle degli studenti dell’Itis Riva e degli studenti: il progetto di exit poll per le elezioni amministrative del 25 maggio si è concretizzato anche grazie al contributo di una delle realtà più radicate e apprezzate del territorio.

La cooperativa sociale Cls, punto di riferimento storico a Saronno, ha infatti realizzato le cinque urne che verranno utilizzate nei gazebo allestiti all’esterno dei seggi. Un lavoro svolto con grande attenzione e disponibilità, che ha permesso di avere a disposizione contenitori funzionali, leggeri, maneggevoli e soprattutto riutilizzabili, per ridurre l’impatto ambientale dell’iniziativa. Le urne, pensate per garantire praticità e solidità, saranno uno degli strumenti chiave dell’esperienza didattica proposta agli studenti.

Il progetto di exit poll, promosso da ilSaronno con l’Itis Riva con la condivisione della Prefettura e sostenuto da numerose realtà cittadine, ha come obiettivo quello di far vivere in prima persona ai ragazzi le dinamiche di un’elezione. Non si tratterà di un sondaggio ufficiale, ma di una simulazione formativa, utile per comprendere da vicino il funzionamento del processo elettorale e il significato della partecipazione democratica.

A rendere ancora più completo il percorso, anche un incontro formativo con Fabio De Fanti, viceprefetto vicario della Prefettura di Varese, che ha illustrato agli studenti il funzionamento delle elezioni, rispondendo alle loro domande con disponibilità e competenza.

Il funzionamento dell’exit poll sarà semplice e trasparente: domenica 25 maggio, all’esterno di cinque seggi, saranno presenti gazebo con urna e postazione. Gli elettori, su base volontaria e in forma anonima, potranno ripetere il proprio voto con una scheda facsimile. I dati verranno raccolti e analizzati dal team di studenti, offrendo alla chiusura delle urne una prima ipotesi di risultati.

Oltre a Cls e l’Itis Riva, partecipano al progetto anche Rotary Club Saronno, che affianca l’organizzazione, e naturalmente ilSaronno, ideatore e promotore dell’iniziativa senza dimenticare il contributo del Running Saronno e dei corsisti dell’Unitre dei corsi de ilSaronno. Un gioco di squadra per avvicinare i giovani alla cittadinanza attiva e costruire insieme una comunità più informata e partecipe.

CLS Saronno è una Cooperativa Sociale e una Fondazione Onlus che promuovono l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, svantaggiati sociali e altre categorie a rischio. In Saronno, la CLS offre servizi di inserimento lavorativo, formazione all’autonomia, assistenza e comunità alloggio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09