VENEGONO SUPERIORE – Come atto riparatorio, mercoledì 21 maggio alle 8.30 sarà celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria: il tuttodopo il grave atto vandalico ha colpito nei giorni scorsi nel tempio sacro dove ignoti sono entrati forzando l’ingresso, hanno danneggiato il tabernacolo e rubato la pisside contenente le ostie consacrate, poi gettate a terra. Sono stati inoltre tentati altri danneggiamenti nella sacrestia, con vasi rotti e porte forzate. Il gesto ha profondamente ferito la comunità cristiana del paese. Non è esclusa l’ipotesi di un furto a sfondo sacrilego o con finalità sataniche.

Le autorità hanno avviato le indagini e lanciano un appello ai cittadini: chiunque abbia notato movimenti sospetti è invitato a contattare la polizia locale.

(foto: i danni che si sono lasciati alle spalle i vandali entrati in azione nella chiesetta)

18052025