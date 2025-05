Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Uno sguardo diretto, personale, intenso: è quello che emerge dai lavori esposti in “Volti“, la nuova mostra di pittura promossa dall’associazione culturale “Giocare con l’Arte“, che sarà visitabile dal 25 maggio al 5 giugno all’Agorà del comune di Caronno Pertusella, in piazza Aldo Moro 1.

Il percorso espositivo propone una selezione di autoritratti realizzati da allievi adulti e ragazzi, sotto la guida del maestro Enzo Cremone. Un viaggio nell’identità e nella percezione di sé attraverso il linguaggio della pittura, che mette in dialogo generazioni, tecniche e stili, rivelando l’intimità e la forza espressiva di ogni partecipante.

La mostra si aprirà ufficialmente domenica 25 maggio alle 17, con un momento inaugurale che vedrà la presentazione della presidente dell’associazione Cristina Mariani e l’intervento dell’amministrazione comunale.

A rendere l’evento ancora più coinvolgente sarà il gioco interattivo proposto al pubblico: durante l’inaugurazione e per l’intera durata della mostra, i visitatori potranno votare la loro opera preferita. Le tre più votate saranno pubblicate sul periodico comunale, offrendo agli allievi un riconoscimento simbolico e stimolando l’osservatore a un dialogo attivo con le opere.

L’ingresso è libero negli orari di apertura del comune. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 333 3330277 o scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09