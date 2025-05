Città

SARONNO – Martedì 20 maggio alle 18.30, la Biblioteca di Saronno ospiterà un incontro dal titolo provocatorio: “L’estinzione in pochi semplici passi, quarto passo: e se sopravvivessimo?”. Un appuntamento aperto al pubblico e a ingresso libero, che invita a riflettere sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo, ma con uno sguardo costruttivo verso il futuro.

Protagonista dell’incontro sarà Franco Ferrario, noto promotore del progetto “Saronno città per la terra”, che guiderà il pubblico in un dialogo stimolante tra consapevolezza e possibilità di cambiamento.

L’evento rientra nel ciclo Dream Walkers – costruttori di futuri sognati, promosso da Ufo (È urgente forzare l’orizzonte), un’iniziativa culturale che mira a ispirare nuovi immaginari e visioni per affrontare le crisi del presente.

Un’occasione preziosa per cittadini, studenti e curiosi di ogni età, per interrogarsi insieme su cosa significhi oggi “sopravvivere” e, soprattutto, “immaginare il domani”.

