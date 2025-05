Cronaca

SARONNO – Tentato furto sventato al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, nel tardo pomeriggio di sabato durante il match dei quarti di finale dei playoff regionali Under 18 tra Fbc Saronno e Aurora Seriate, poi vinto 4-1 dai biancocelesti.

Durante l’intervallo, i giocatori saronnesi ed il loro allenatore Fabio Tibaldo hanno sorpreso un giovane nordafricano mentre rovistava negli spogliatoi, con l’apparente intento di rubare denaro dai portafogli. Scoperto, il ragazzo non è riuscito a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

(foto: l’area spogliatoi del centro sportivo Matteotti, dove è avvenuto il tentativo di furto)

