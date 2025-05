Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Una tragedia ha sconvolto la frazione di Gornate Superiore nella serata di lunedì 19 maggio: il titolare di una piccola azienda agricola di via della Libertà è stato ucciso da un toro che stava accudendo. L’uomo, 83 anni, è stato incornato dall’animale all’interno della stalla e per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso sul posto.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 20 e ha mobilitato diverse squadre di emergenza. In azienda sono intervenute ambulanze della Croce rossa, automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno.

Nel tentativo di soccorrere l’anziano, un secondo uomo, 48 anni, è rimasto ferito. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: è stato medicato sul posto dai sanitari e trasportato in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09