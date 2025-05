Città

SARONNO – Domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative, Saronno vivrà una novità assoluta: per la prima volta saranno realizzati degli exit poll cittadini, organizzati con finalità didattiche. Ma come funzionerà questo progetto? Cosa dovranno fare i saronnesi per partecipare?

I volontari e gli studenti coinvolti nel progetto saranno riconoscibili grazie alle pettorine blu con la scritta bianca “Exit poll ilSaronno”. Si posizioneranno all’esterno di cinque scuole sede di seggio – Aldo Moro, Pizzigoni, Bascapè, Rodari, Pizzigoni e San Giovanni Bosco – in due fasce orarie: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Sotto i gazebo allestiti in questi punti, ogni cittadino potrà partecipare in forma anonima e volontaria, simulando il proprio voto tramite una scheda facsimile che verrà poi inserita in un’urna realizzata dalla cooperativa sociale Cls, leggera, funzionale e riutilizzabile.

L’esperienza, pensata come progetto educativo, è promossa da ilSaronno insieme all’Itis Riva, con la condivisione della Prefettura di Varese, ed è sostenuta da Rotary Club Saronno, Running Saronno e dai corsisti Unitre che partecipano alle attività promosse da ilSaronno. Obiettivo? Offrire ai giovani un’occasione concreta per capire da vicino come si svolge un’elezione, allenarsi alla lettura dei dati e contribuire a un’informazione condivisa e consapevole.

Gli studenti si occuperanno dello spoglio delle schede raccolte, che sarà effettuato in autonomia con il supporto organizzativo del team pre-elettorale dell’Itis. I risultati verranno annunciati in diretta a partire dalle 15.02 durante la trasmissione speciale “On the road” sul sito www.ilsaronno.it, con ospiti, commenti e analisi e ovviamente con i primi risultati dello spoglio vero e proprio.

Un’occasione unica per vivere il voto da protagonisti e per sostenere i ragazzi in un percorso di educazione civica attiva. Partecipare è semplice: cerca le pettorine blu, prendi la scheda facsimile e inseriscila nell’urna. Anche questo è fare comunità.

