SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 18 maggio, spiccano gli episodi legati alla cronaca notturna e alla politica cittadina. A Saronno, due distinti eventi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi: un giovane si è sentito male al termine della festa del Telos al parco Lura, mentre un trentenne è rimasto ferito in un incidente tra auto e moto. In ambito politico, Matteo Salvini ha fatto tappa in città, dove ha partecipato a una cena con simpatizzanti.

Si è conclusa all’alba la festa per il compleanno del centro sociale Telos al parco Lura, ma la serata ha avuto uno strascico preoccupante con il malore di un 26enne, trasportato d’urgenza in ospedale.

In via Roma si è verificato uno scontro notturno tra un’auto e una moto: ad avere la peggio un 34enne, rimasto ferito e soccorso dal personale sanitario.

Una nonna ha espresso delusione per il silenzio dei candidati sul tema delle scuole materne, evidenziando l’assenza di risposte concrete alle richieste dei genitori.

Matteo Salvini è tornato a Saronno per sostenere la Lega e il centrodestra in vista delle elezioni, ribadendo la volontà di riportare in città quella che definisce “buona amministrazione”.

Circa 150 persone hanno preso parte alla cena elettorale con Matteo Salvini a Saronno, un’occasione per mostrare sostegno alla coalizione e confrontarsi con il leader della Lega.

